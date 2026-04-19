Тигр прыгнул в толпу зрителей в цирке Ростова-на-Дону
Инцидент произошел в цирке-шапито на проспекте Нагибина. Во время шоу тигр испугался упавшей защитной сетки и прыгнул к зрителям, сообщает издание Donday.ru.
Видео случившегося очевидцы опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, как круг с сеткой неожиданно падает, и тигры начинают метаться по арене. Один из них вскакивает на ограждение и устремляется в зрительские ряды. Запаниковавшие зрители начинают кричать.
К счастью, по словам очевидцев, никто не пострадал. Людей оперативно вывели из зала.
Официальных комментариев пока нет. Цирк закрыли.
Цирк-шапито династии Довгалюк представлял в Ростове-на-Дону шоу «Тайны золотой арены». В нем участвуют 20 артистов, а также 15 тигров, львов и других животных.