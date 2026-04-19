Тигр прыгнул в толпу зрителей в цирке Ростова-на-Дону

Инцидент произошел в цирке-шапито на проспекте Нагибина. Во время шоу тигр испугался упавшей защитной сетки и прыгнул к зрителям, сообщает издание Donday.ru.

Видео случившегося очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как круг с сеткой неожиданно падает, и тигры начинают метаться по арене. Один из них вскакивает на ограждение и устремляется в зрительские ряды. Запаниковавшие зрители начинают кричать.

К счастью, по словам очевидцев, никто не пострадал. Людей оперативно вывели из зала.

Официальных комментариев пока нет. Цирк закрыли.

Цирк-шапито династии Довгалюк представлял в Ростове-на-Дону шоу «Тайны золотой арены». В нем участвуют 20 артистов, а также 15 тигров, львов и других животных.