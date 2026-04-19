Российскую туристку насмерть сбил поезд на Шри-Ланке

Российскую туристку насмерть сбило поездом на железнодорожном переезде на Шри-Ланке. Об этом в воскресенье, 19 апреля, пишет Shot.

По его данным, 23-летняя Александра погибла в прибрежном городе Ахангама. 19 апреля около 10:00 по местному времени она пересекала железнодорожные пути на электробайке и, предположительно, попыталась проскочить перед составом, однако не успела — ее сбил поезд. Девушка скончалась на месте.

Александра была родом из Тюмени и несколько месяцев назад прилетела на Шри-Ланку. В России она участвовала в фотосъемках и работала маркетологом, сообщается в публикации.

