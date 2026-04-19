Во Франции обстреляли казарму жандармерии

Неизвестные открыли огонь по казарме жандармерии в коммуне Вузье на северо-востоке Франции.

Об этом сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес в соцсети X.

«Виновники этих неприемлемых деяний ответят за свои действия», — написал министр, выразив поддержку военнослужащим и их семьям.

Как уточняет местная газета L’Ardennais, в результате обстрела никто не пострадал. Однако на входной двери казармы остались следы от пуль. Прокуратура уже начала расследование инцидента.

Коммуна Вузье расположена в департаменте Арденны на северо-востоке Франции, недалеко от границы с Бельгией. Это не первый случай нападения на силовые структуры в регионе. В последние годы во Франции фиксируется рост числа инцидентов с применением огнестрельного оружия, включая атаки на полицейские участки и военные объекты. Мотивы нападавших пока не установлены, информация о возможных задержаниях не поступала. Расследование продолжается.