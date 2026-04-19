Подруга зарезавших друг друга актера и его жены рассказала об их отношениях

Актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его супруга Евгения не афишировали проблемы в отношениях, на людях вели себя спокойно, рассказала журналистам «Аргументов и фактов» их подруга Елизавета.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 19 апреля, на улице Воровского в подмосковных Мытищах.

Оперативники получили сигнал о шумном скандале от соседей Бенграфов, прибыли на место происшествия, вскрыли дверь и обнаружили за ней безжизненные тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди.

По предварительной версии, молодые люди поссорились из-за возможного развода. Евгения желала разорвать брачные узы, Владислав не хотел ее отпускать.

Елизавета уточнила, что узнала о смерти друзей от следователя, который поднял телефон Жени и ответил вместо нее. Она добавила, что известие шокировало ее.

«Я даже когда в гостях у них была, ничего такого не замечала. Просто сидели, спокойно общались, она даже не намекала ни на что, про развод имеется в виду», — пояснила девушка.

Ранее сообщалось, что мама Евгении, у которой зять провел последние два дня перед смертельной ссорой, коротко и сухо ответила на вопросы журналистов: «Ведется следствие, все вопросы туда».