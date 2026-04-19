Заколовшие друг друга ножами в городе Мытищи актер Владислав Бенграф и его супруга Евгения — это редкий случай в криминалистике. Об этом в интервью Aif.ru рассказал российский криминалист Михаил Игнатов.

По словам специалиста, одновременная расправа — это случай из ряда вон выходящий. Обычно в ходе домашней разборки по вине агрессора с жизнью расстается один из членов семьи, а второй зачастую сводит счеты с жизнью, когда осознает, что сделал. Криминалист объяснил случившееся возможным состоянием агонии или эффектом запрещенных веществ, которые могли притупить болевой порог.

Он полагает, что женщина могла и не почувствовать срезу эффект от первого ножевого удара, что позволило ей схватить нож и ударить противника. Он отметил, что, скорее всего, Евгения била супруга в ответ не глядя, и случайно попала ему в шею, но ранение оказалось не совместимым с жизнью.

Игнатов полагает, что возбужденные уголовные дела будут прекращены в связи с уходом из жизни обвиняемого лица.

Ранее стало известно, что актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена закололи друг друга ножами во время семейной ссоры. Расправе предшествовали сложные взаимоотношения.