В Вологодской области экстренно госпитализированы школьников из Химок

В Череповце с пищевым отравлением госпитализированы дети из музыкального коллектива «Гармоника». Один ребенок в реанимации. Юные артисты приехали на всероссийский конкурс из Химок, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В телеграм-канале губернатор рассказал, что химкинский ансамбль «Гармоника» приехал на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и фольклорного пения «Русские наигрыши».

«Вечером 20 человек почувствовали себя плохо. Вызвали скорую. Во вторую областную больницу Череповца поступили 10 школьников с симптомами пищевого отравления. Один ребёнок в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Его жизнь вне опасности», — написал Филимонов.

По его словам, четверо взрослых также жаловались на самочувствие, но после обследования отказались от госпитализации. Врачи наблюдают за состоянием пациентов, сейчас оно стабильно.

Рассматриваются две версии отравления. Ребята могли получить некачественное питание в кафе Череповца, либо подхватить энтеровирусную инфекцию еще до поездки на конкурс. Инцидент расследуется.