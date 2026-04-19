В Финляндии полностью сгорел необитаемый остров

В финской Лапландии полностью сгорел необитаемый остров, сообщает портал Yle.

Речь идет об острове Ликасаари на реке Торнионйоки. Остров был покрыт травой, пожар на нем вызвал сильное задымление в округе.

«Необитаемый остров Ликасаари, расположенный у поселка Карунки, к утру воскресенья почти полностью сгорел. Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели следили, чтобы огонь не перекинулся на другие острова на реке Торнионйоки или на материк.

19 апреля в Челябинской области пастух устроил пожар, пытаясь сжечь клещей.

Инцидент произошел в Троицком городском округе Челябинской области. Вечером там загорелись два участка поля. Огнеборцы оперативно прибыли на место и потушили пламя, не дав ему распространиться дальше.

В ходе разбирательства выяснилось, что причиной пожара стал поджог. Его устроил местный пастух, мужчина пояснил, что сжигал сухую траву, чтобы уничтожить скопившихся в ней клещей. Нарушителя привлекли к административной ответственности, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

