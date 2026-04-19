Появились подробности последних дней жизни зарезавших друг друга актера и его жены

Супруги Евгения и Владислав Бенграф перед последней, смертельной, ссорой постоянно ругались, мирились, затем снова скандалили, пишет Telegram-канал Shot.

По словам знакомых пары, в 2026 году 28-летний Владислав постоянно ныл, ругал 23-летнюю жену, затем чуть ли не на коленях умолял о прощении. Евгения прощала и через некоторое время супруг снова устраивал спектакль. Кроме того, актер поссорился со своей мамой, испортил с ней отношения.

За два дня до трагедии жена выгнала мужа из дома — у нее уже не осталось сил терпеть его капризы и нервные срывы. Евгений отправился жить к теще.

Брошенный женой россиянин погубил семерых козлят и двух коз

В последний день артист поехал в театр, чтобы навести справки о новом спектакле, в котором у него была роль, затем направился домой в Мытищи с тем, чтобы помириться со второй половинкой.

Евгения, в свою очередь, заглянула в гости к подруге, вернулась в квартиру, где и застала мужа. Семейная сцена завершилась поножовщиной.

Актер схватил нож, ударил супругу в шею и грудь, молодая женщина в ответ несколько раз ударила его в шею. От потери крови они скончались на месте.

