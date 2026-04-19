Подростки устроили поножовщину в метро Москвы

На станции метро «Калужская» двое несовершеннолетних устроили драку со взрослыми парнями и ранили одного из них ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Москвы.

Правоохранители рассказали, что словесный конфликт начался в вагоне электропоезда и продолжился в подземном переходе.

«Пострадавшие — граждане 2000 и 2006 годов рождения — сообщили полицейским, что к ним подошли двое незнакомых и стали наносить удары в область головы и тела», — сказали в полиции.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личности нападавших. Обоих задержали, это несовершеннолетние 2009 и 2010 годов рождения.

Полицейские установили, что подросток 2010 года рождения ударил одного из пострадавших ножом и потом выбросил холодное оружие на улице. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

На кадрах, появившихся в телеграм-каналах, видно как один из подростков наносит оппоненту удары руками и ногами. Тот только защищается и не проявляет ответной агрессии. https://t.me/ostorozhno_moskva/31481