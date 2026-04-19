СК показал видео из квартиры в Мытищах, где были найдены тела супругов

Главное следственное управление СК РФ по Московской области опубликовало в своем канале в Max видео из квартиры в Мытищах, где были найдены тела супругов.

Ранее сообщалось, что в Мытищах в доме по улице Воровского были найдены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди. Отмечалось, что ночью из квартиры доносились крики ссоры.

Приехавшие на место ЧП правоохранители обнаружили, что дверь квартиры заперта изнутри, ее вскрыли сотрудники МЧС.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела по статье об убийстве. Следователи провели осмотр места ЧП. Изъяты ножи и следовая информация, а также назначен комплекс судебных экспертиз.

На опубликованном видео можно увидеть тела супругов. Судя по кадрам, в квартире беспорядок, вещи валяются на полу. На месте ЧП работают следователи.