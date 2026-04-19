Актер и его жена зарезали друг друга из-за ссоры

Актёр театра ФЭСТ Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга во время ссоры в подмосковных Мытищах. Причиной стал спор о разводе: женщина собиралась уйти от мужа, сообщает канал Mash.

Около часа ночи супруги начали спорить о разводе, а потом «взялись за кухонные ножи». В итоге 28-летний актёр смертельно ранил 23-летнюю жену в шею и грудь, а она ударила его в шею.

Дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС. Врачи констатировали смерть супругов. Следователи-криминалисты изъяли ножи и провели осмотр места. Возбуждены уголовные дела об убийстве.

Управление СК РФ по Московской области подтверждает инцидент в Мытищах, не называя фамилии жертв. https://t.me/s/gsuskmosobl

«19 апреля текущего года в ночные часы из квартиры, расположенной в доме по улице Воровского в городе Мытищи, доносились крики ссоры, которая происходила между проживающими там супругами. По приезду сотрудников оперативно-следственной группы, дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже оказалась заперта изнутри. После ее вскрытия сотрудниками МЧС, в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди», — говорится в сообщении следователей.

По данным телеграм-каналов, Владислав и Евгения работали в театре вместе. Он был актёром, а она заведующей гримёрным цехом. В соцсетях они часто публиковали совместные фотографии.