Раскрыты слова битцевского маньяка на очной ставке с выжившей жертвой
Мария, чудом выжившая жертва битцевского маньяка Александра Пичушкина, призналась, что на всю жизнь запомнила сказанные им на очной ставке сакраментальные слова. Об этом пишет «СтарХит».
По ее словам, знакомство с Пичушкиным произошло зимой 2002 года, на фоне ссоры с парнем, отцом будущего ребенка.
Женщина пояснила, что к ней внезапно подошел «доброжелательный, улыбчивый», похожий на заводчанина мужчина, завязал разговор, затем попросил о помощи с «переноской украденных фотоаппаратов», позвал в парк.
В парке маньяк подманил находившуюся на 5-м месяце беременности Марию к открытому канализационному люку и, после недолгого сопротивления, сбросил вниз.
«И я понимаю, что если я сейчас сама туда не нырну, он мне просто голову разобьет и просто убьет. И опустила руки, и упала. Вниз, меня понесло стоками», — отметила пострадавшая.
Женщина измучилась, получила тяжелые травмы, ободрала руки и ноги, но выжила и даже смогла самостоятельно выбраться из канализации.
Новые жертвы: Битцевский маньяк сделал шокирующее признание в колонии
Через пять лет Мария снова встретилась с Пичушкиным — на очной ставке. Перед встречей она узнала подробности биографии маньяка, количество жертв, а также то, что она — одна из немногих выживших после встречи с ним.
Горожанка пожаловалась, что на ставке не чувствовала себя защищенной, боялась, что ухмылявшийся преступник, сидевший рядом с ней, на расстоянии менее метра, ударит ее по голове граненым стаканом, стоявшим на столе.
«И еще говорит: «Скажи мне спасибо». Я говорю: «За что?» — «Благодаря мне ты вошла в историю России», — рассказала Мария.
Женщина резюмировала, что мало о чем мечтает в свой жизни, но очень хотела бы встретить свою дочь, которую родила в положенный срок и, по настоянию стражей порядка, сдала в приют. Думала, что временно, что заберет, а оказалось, что навсегда.