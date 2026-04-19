Хабаровский бизнесмен «инвестировал» в мошенников 17 млн рублей

В Хабаровске 56-летний индивидуальный предприниматель стал жертвой мошенников, поверив в быстрый заработок на инвестициях. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным ведомства, в начале 2026 года хабаровчанину позвонил неизвестный, представился сотрудником брокерской компании и предложил выгодно вложить средства. Мужчина согласился, он установил на смартфон приложения для общения и переводов, зарегистрировал личный кабинет на торговой платформе. Аферист убедил предпринимателя накопить на биржевом балансе 130 тысяч долларов.

Ради этого потерпевший продал автомобиль, занял деньги у родственников и друзей, а также взял кредит. В течение пяти недель он делал ставки на криптовалюту. В конце марта трейдер объявил о начале «альтсезона» — периода, который якобы позволяет значительно увеличить капитал. Сделали девять ставок, и на следующий день они «сыграли».

Мужчине сообщили, что он может вывести заработанное. Но тут начались технические проблемы — пароль не проходил проверку. Чтобы получить новый код доступа, нужно было пополнить баланс. Хабаровчанин сделал это, но доступ так и не восстановился. Тогда он понял, что имел дело с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ущерб составил более 17 млн рублей.

