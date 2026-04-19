С места стрельбы в Киеве в субботу, как сообщает украинский телеканал ТСН, двое полицейских сбежали, тем самым оставив без защиты гражданских и ребенка. В дальнейшем одному из взрослых не удалось спастись.

Телеканал в подтверждение опубликовал видео. На кадрах двое правоохранителей, очевидно, прибывшие на вызов, сбегают с места происшествия после первых же выстрелов. То есть правоохранители оставили без защиты и помощи «безоружных гражданских, в частности ребенка». Он был вынужден «спасаться самостоятельно», Одному из взрослых мужчин «спастись не удалось».

Искали «руку Кремля», а нашли бойца ВСУ: появились подробности теракта в Голосеевском районе Киева

В субботу киевская полиция сообщила, что неизвестный преступник открыл огонь по людям в Голосеевском районе. Далее он скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже стрелявший был ликвидирован при задержании. По информации мэра Киева Виталия Кличко, погибли 6 человек погибли, 15 были ранены.

На фоне вчерашних событий руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предложил легализовать короткоствольное оружие для гражданского населения.