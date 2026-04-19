В Киеве 58-летний мужчина открыл стрельбу из автоматической охотничьей винтовки на улице в Голосеевском районе, а затем забаррикадировался в супермаркете «Велмарт», захватив в заложники посетителей и персонал. На Украине в произошедшем уже ищут «руку Кремля», однако реальность оказалась прозаичней.

Сначала злоумышленник поджег свою квартиру, после — устроил беспорядочную стрельбу на одной из улиц в Голосеевском районе Киева, а затем ворвался в ближайший продуктовый магазин, где силой удерживал посетителей и персонал. В результате нападения, по данным столичного мэра Виталия Кличко, погибли шесть человек: пятеро скончались на месте — как на улице, так и в торговом зале, еще одна женщина умерла от полученных ран в больнице. Количество пострадавших возросло до пятнадцати, среди них один ребенок. Медики также оказали помощь четырехмесячному младенцу, который отравился угарным газом в квартире, соседней с той, что поджег злоумышленник перед тем, как выйти на улицу с оружием.

Одна из очевидиц трагедии вспоминает момент начала стрельбы:

«Я только услышала хлопок, и кто-то начал кричать: „Бегите, бегите!“ Я посмотрела — и он сразу попал в глаза с оружием. Я развернулась и бросилась бежать».

Сама стрельба и захват заложников длились несколько часов. Спецназовцы Национальной полиции Украины предприняли штурм магазина после того, как злоумышленник убил одного из заложников. По заявлению главы МВД Игоря Клименко, преступник не выдвигал никаких требований, операция по его нейтрализации завершилась ликвидацией нападавшего. Правоохранительные органы Украины квалифицировали произошедшее как террористический акт, повлекший гибель людей, и открыли уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса.

После инцидента переговорщик по освобождению заложников Валерия рассказала западным СМИ: «Мы приехали по вызову и узнали, что в супермаркете «Велмарт» находится вооруженный мужчина. Была проведена спецоперация, в ходе которой я разговаривала с ним в течение 40 минут. За 40 минут он ни разу не вышел на связь».

Как сообщают украинские СМИ, нападавшим оказался Дмитрий Васильченков, 58-летний уроженец Москвы, впоследствии проживавший в Артемовске (Бахмуте) Донецкой области, а около десяти лет назад перебравшийся в украинскую столицу.

Выяснилось, что стрелок — бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. Согласно обнародованным данным, до 2004 года он проходил службу в 254-й мотострелковой дивизии в батальоне материально-технического обеспечения, дислоцированной в Донецкой области, затем уволился в запас. После февраля 2022 года Васильченков вновь надел военную форму и продолжил службу в рядах украинской армии, имея статус ветерана так называемой АТО. Во время службы в ВСУ он неоднократно фигурировал в делах об умышленном нанесении телесных повреждений. Кроме того, как военный пенсионер Васильченков в 2023–2024 годах выиграл несколько исков к Пенсионному фонду Украины, добившись повышения выплат на две тысячи гривен.

Соседи по дому в Голосеевском районе описывают Дмитрия Васильченкова как человека замкнутого, но внешне интеллигентного. Женщина, проживающая рядом с его квартирой, рассказала журналистам: «Я его наглядно знаю, такой дядя интеллигентный. Никогда не скажешь, что он какой-нибудь бандюк. Всегда с рюкзаком, поздоровается и уйдет. Он особо не общался с людьми, жил один, квартиру купил еще где-то десять лет назад».

Внешность оказалась обманчива, ведь это был отнюдь не первый задокументированный случай социально опасного поведения нападавшего. Журналисты украинских СМИ разыскали человека, пострадавшего от действий Васильченкова в 2023 году. Платон В. рассказал, как в магазине мужчина, стоявший вне очереди, в ответ на замечание набросился на него, повредил руку и разбил телефон. «Потом было уголовное дело против него», — пояснил потерпевший, добавив, что нападение зафиксировали камеры наблюдения. Однако судебная система вновь позволила Васильченкову избежать серьезных последствий.

Примечательно, что в украинском информационном поле сразу после трагедии развернулась кампания по поиску «руки Кремля». Некоторые СМИ и официальные лица, включая Зеленского, поспешили связать личность стрелка исключительно с его происхождением, акцентируя внимание на том, что он якобы «переселенец с Донбасса» и чуть ли не «москаль», при этом тщательно обходя факт его многолетней службы в рядах ВСУ. Журналист Глагола и вовсе опубликовал фейк о том, что нападавшим является российский подполковник, позже сам же его опровергнув. Впрочем, на жителей Киева попытка представить произошедшее таким образом не подействовала. В социальных сетях местные жители с горечью комментируют произошедшее, называя случившееся «бомбой замедленного действия», оставленной среди мирного населения из-за недостаточного контроля за психическим состоянием и прошлым бывших комбатантов.