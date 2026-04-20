Суды в РФ штрафуют граждан за изображение трех шестерок в контексте «числа зверя»

«Число зверя» под запретом?

Суды в России активно штрафуют граждан за изображение трех шестерок. К такому выводу пришло РИА Новости, изучив судебные постановления. Что именно становится поводом для претензий? Верховный суд признал сатанизм экстремистским движением летом прошлого года. До этого с такой инициативой выступил патриарх Кирилл. С тех пор было несколько резонансных случаев — например, жителя Липецка оштрафовали за публикацию нескольких картинок в соцсетях, среди которых был мем популярного в Сети паблика «Страдающее Средневековье».

Как пишет РИА Новости, в Тюмени на тысячу рублей оштрафовали местного жителя за публикацию в соцсети изображений Бафомета — существа с рогами и крыльями, числа 666, перевернутой пентаграммы и обряда жертвоприношения. Житель Воронежа тоже получил штраф за три шестерки, пентаграмму, перевернутый христианский крест и надпись Satan, размещенные во «ВКонтакте». Из судебных постановлений следует, что распространенная символика течения — это вписанная в одинарную или двойную окружность пентаграмма, перевернутый крест, изображения Бафомета и число 666, включение которого в этот список вызвало больше всего вопросов.

Три шестерки, так называемое число зверя, — символ, давно вошедший в поп-культуру. И часто он используется, чтобы выразить скорее общий нонконформизм, а не сатанистские воззрения.

Распространены, например, госномера автомобилей с этим числом. И цены на них неофициально исчисляются миллионами рублей. Как говорит управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, владельцам таких номеров все же ничего не грозит, так же как и номеров телефонов с этими цифрами, поскольку нет никакого контекста. К тому же в законе есть исключение для случаев, когда символика экстремистского движения используется для создания негативного образа. В остальных же случаях правоприменение может быть самым широким.

Федор Кравченко, управляющий партнер Коллегии медиа-юристов: «Для правоохранителей это очень удобный состав, когда не нужно ничего доказывать, достаточно просто сличить две эмблемы. Единственный нюанс заключается в том, что, в отличие от российских платформ, заблокированные платформы почти не предоставляют информацию об IP-адресе, имени, номере телефона того пользователя, который разместил тот или иной пост. Поэтому для правоохранителей существенно проще обратиться в российскую компанию, которая сдает им пользователя с потрохами сразу, чем пытаться вести переписку, практически безнадежную, например, с Google или другими зарубежными корпорациями, которые стараются, несмотря на указания на экстремизм в запросах, предоставлять такую информацию минимально, понимая, что в России экстремизмом может быть признано не то, что признается экстремизмом во всем мире».

Публикации в соцсетях — вопрос относительно понятный. В конце концов, старый пост можно попросту удалить. А вот как быть с татуировками? Как пишет РИА Новости, в Томске местному жителю назначили административный арест на 14 суток после того, как в спецприемнике выяснилось, что у него есть татуировка с числом зверя. Правда, были еще нацистские руны. Какой из символов стал решающим — вопрос открытый. Но в теории претензии к сатанистским татуировкам у правоохранителей вполне могут возникнуть. Продолжает партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда:

Александр Забейда, партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры»: «С татуировками вообще, конечно, возникает достаточно доктринально острая ситуация. То есть здесь наказывать будут не за факт ее наличия, а за каждый акт демонстрации. Демонстрация — это нейтральный акт показа, то есть выставление, ношение, публичный показ символики без обязательного побуждающего компонента. То есть само по себе изображение, например, пентаграммы в кадре — это демонстрация, а пропаганда предполагает уже целенаправленное воздействие на аудиторию с целью формирования привлекательного образа идеологии. То есть это популяризация, убеждение, вербовка и так далее. И без этого целевого компонента демонстрации формально недостаточно для квалификации именно как пропаганды».

В случае если использование символики классифицируется именно как пропаганда, суд может завести уже уголовное дело. Но, как говорят эксперты, на бытовом уровне этого практически не происходит. К тому же, пока штрафы за демонстрацию запрещенной символики сравнительно небольшие — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, — ответчикам по таким делам проще их заплатить, чем активно защищаться в суде.