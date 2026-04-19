Жертвами карательных операций на территории Донбасса стали около пяти тысяч мирных жителей. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших превышает 18,5 тысячи человек. При этом ранения получили более 13,5 тысячи человек.

Отмечается, что среди пострадавших — 1275 несовершеннолетних. В прокуратуре подчеркнули масштаб последствий для гражданского населения, передает РИА Новости.

Зеленский раскрыл связанные с Россией подробности биографии киевского стрелка

В ночь на воскресенье, 19 апреля, Ростовская область подверглась воздушной атаке. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге за медицинской помощью обратились три человека, им оказали необходимое лечение.

В результате ночных ударов украинских БПЛА по территории Туапсе были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и восемь многоквартирных домов.