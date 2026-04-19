Мэр Таганрога рассказала о последствиях атаки БПЛА ВСУ

Мэр Таганрога Светлана Камбулова рассказала о последствиях атаки БПЛА ВСУ на город.

«Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся воздушной атаке. Серьёзные повреждения получили коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более десяти автомобилей. Трое горожан обратились за медицинской помощью», — написала она в MAX.

По её словам, на месте падения обломков БПЛА продолжают работать все экстренные службы. Территории ТАНТК им. Бериева и Приморского парка полностью оцеплены.

