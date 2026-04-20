Спасатели обследовали 120 км тайги — пропавших Усольцевых не нашли

В Красноярском крае завершился очередной этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей во время турпохода. За три дня спасатели обследовали более 120 километров местности, однако результатов это не дало, сообщают представители поисково-спасательного отряда.

По данным краевого отряда, 19 апреля работы продолжились в районе деревни Кутурчин. На снегоходах проверили 33 километра горно-таежной зоны в районе лога Мальвинка. Параллельно обследовали автомобильные и лесные дороги.

Поисковые мероприятия проходили с 17 по 19 апреля по заявке следственных органов. После завершения этапа спасатели вернулись в подразделение.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. По данным МВД, двое взрослых и пятилетний ребенок исчезли во время маршрута в направлении горы Буратинка. Активные поиски осенью завершились 12 октября. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Дополнительные сложности при поиске связаны с особенностями местности. В Кутурчинском Белогорье сохраняются условия, затрудняющие ориентирование. По словам гида Алексея Исиченко, в районе проложено множество малозаметных троп, из-за чего риск заблудиться остается высоким.

Он отметил, что территория удалена от населенных пунктов и существенно отличается от популярных туристических маршрутов. Рельеф в Белогорье сложный, а сама местность обширна, поэтому даже подготовленные туристы могут потерять ориентир при отклонении от маршрута.

Ранее в поиске также участвовали добровольцы. Условия для возобновления активной фазы планируется оценить в мае совместно с различными службами.