Появились новые подробности о поисках Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в субботу во время поиска семьи Усольцевых, пропавшей под Красноярском, обследовали на снегоходах и пешком суммарно 63 километра в районе исчезновения. Об этом говорится в сообщении отряда, опубликованном в мессенджере Max.

Как уточняется, спасатели обследовали 58 километров горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще пять километров пешком. Несмотря на все приложенные усилия, найти Усольцевых пока так и не получилось.

В пятницу краевые спасатели объявили, что по заявке следователей снова начали поиски загадочно исчезнувшей семьи. Они проходят с 17 по 19 апреля. Кроме того, стало известно, что условия возобновления активной стадии поисков должны оценить в мае сотрудники различных служб.

Ранее поисковики заявили о надежде в попытке найти пропавших Усольцевых. По их данным, в случае потери следов пропавшей семьи должен быть разработан другой механизм поисков.