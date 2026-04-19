Суд на Украине задержал девятиклассника, устроившего стрельбу в школе

Суд на Украине взял под стражу девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Закарпатской области на западе Украины.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, отметив, что подросток будет находиться под стражей сроком на 60 суток.

«По ходатайству ювенального прокурора Ужгородской окружной прокуратуры следственный судья Ужгородского районного суда избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Закарпатской области на Украине ученик устроил стрельбу в школе.

Кроме того, 18 апреля киевская полиция заявила, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе.

По последним данным, погибли шестеро, 14 человек, в том числе ребёнок, пострадали.