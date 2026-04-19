Мошенники стали предлагать россиянам билеты по спецтарифу

Киберпреступники начали рассылать россиянам письма, в которых им предлагаются билеты от имени авиакомпаний и РЖД по «спецтарифу». В письме приложена фишинговая ссылка на сайт-клон, рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

© globallookpress

Как уточняется, апрель знаменуется месяцем активного бронирования билетов на майские праздники и лето. Этим пользуются аферисты, которые делают рассылки с предложением выкупить билеты по специальному тарифу. Кроме того, россиянам предлагается подтвердить бронь, в противном случае места «будут аннулированы».

Основная целевая группа такой схемы — россияне, планирующие отпуск в ближайшие месяцы. Общественники рекомендуют покупать билеты исключительно через официальные сайты перевозчиков или проверенные приложения. Гражданам не советуют переходить по подозрительным ссылка из писем.

«Если пришло сообщение о проблемах с бронью, зайдите в свой аккаунт на сайте перевозчика напрямую. Критично относитесь к слишком выгодным предложениям в рассылках», — отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана попутчиков в совместных путешествиях. После отклика жертве направляют фишинговую ссылку.