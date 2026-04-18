Сбыт наркотиков пресекли на юго-востоке Москвы

Полицейские вместе с сотрудниками ГКУ "Московская безопасность" пресекли сбыт наркотиков на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба госучреждения.

О возможной противоправной деятельности заявили жители района Выхино-Жулебино. Правоохранители провели проверку и задержали женщину, которая делала тайники-закладки с запрещенными веществами.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

В пресс-службе отметили, что быстро реагировать на такие угрозы правоохранителям помогает взаимодействие с горожанами.

Ранее в Москве к 7,5 года тюрьмы приговорили мать и сына, которые обустроили подпольную нарколабораторию. В двух квартирах они сделали плантации конопли, что позволяло выращивать ее в больших объемах. При задержании у них изъяли и другие наркотические вещества.