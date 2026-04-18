МВД Украины: мужчина стрелял по людям в Киеве из зарегистрированного карабина

Мужчина открыл огонь по людям в Киеве из карабина, на который у него были все документы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«У него было оружие — это карабин, он был зарегистрирован», — сказал он.

Клименко уточнил, что стрелявший ранее обращался в надзорные органы с просьбой провести отстрел оружия. Тогда он принёс медсправку. Разрешение на охотничью винтовку продлили.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева, по последним данным, погибли шестеро, 14 человек, в том числе ребёнок, пострадали.

Владимир Зеленский сообщил, что устроивший стрельбу мужчина был ликвидирован.