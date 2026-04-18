Четырехлетний мальчик выжил после падения с седьмого этажа

Четырёхлетний ребёнок выжил после падения с высоты более 18 метров из окна жилого дома в США, сообщает People.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошёл в городе Вустер (штат Массачусетс). По данным полиции и очевидцев, мальчик выпал из окна седьмого этажа жилого комплекса. Когда на место прибыли экстренные службы, он находился в сознании. Его доставили в больницу в стабильном состоянии.

Как отмечается, ребёнок чудом избежал более серьёзных последствий. Смягчить удар могла поверхность с мульчей, на которую он приземлился.

Власти предполагают, что мальчик мог выпасть через оконную сетку, которая не выдержала его веса. При этом оба родителя находились дома, однако, по предварительным данным, уголовных обвинений в их адрес выдвигаться не будет.

Расследование продолжается. Полиция также призвала жителей обратить внимание на безопасность окон, особенно в тёплое время года, когда их чаще открывают.