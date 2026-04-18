Опубликовано фото стрелка в Киеве

В сети появилось новое фото мужчины, открывшего стрельбу в Киеве. Его опубликовал Telegram-канал Insider UA.

Известно, что нападавшего зовут Дмитрий Васильченков, он бывший военный ВСУ. По данным источника, до 2004 года он служил в Донецкой области, а затем ушел в запас. После 2022 года снова проходил службу в армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности о стрелке. Известно, что нападавший поджег квартиру, прежде чем выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.