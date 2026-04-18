Зеленский раскрыл подробности о стрелке в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности о мужчине, который открыл стрельбу по людям в Киеве. Ими он поделился в своем официальном Telegram-канале.

«Известно, что нападавший поджег квартиру, прежде чем выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что сейчас специалисты выясняют детали биографии стрелка и возможные мотивы поступка. Известно, что в работе у следователей уже есть несколько версий. Все электронные устройства мужчины будут проверены.

Появились подробности о ликвидированном стрелке из Киева

Кроме того, президент Украины сообщил, что в результате стрельбы 14 человек были ранены.

«Цифра, к сожалению, может увеличиться: люди обращаются за помощью. Среди раненых — мальчик 12 лет», — рассказал он.

Ранее Зеленский выразил надежду на оперативное расследование произошедшего. По его словам, делом уже занимаются следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Мужчина открыл стрельбу по людям в районе Демиевки в Киеве в субботу, 18 апреля. Его ликвидировали во время штурма супермаркета, где он забаррикадировался.