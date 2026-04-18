Соседка киевского стрелка назвала его интеллигентным дядькой

Киевского стрелка назвали интеллигентным человеком, но при этом замкнутым. Мнение женщины, которая жила с ним в одном доме, опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

«Он такой интеллигентный дядька. Никогда не скажешь, что он какой-то там бандит. Всегда с рюкзаком. Всегда здоровался, но особо не общался с людьми. Поздоровается и пойдет дальше», — отметила женщина.

Она добавила, что мужчина жил один. Квартиру в этом доме он купил около десяти лет назад.

58-летний Дмитрий Васильченков открыл стрельбу по людям в Киеве вечером 18 апреля. Позднее он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

В итоге силовики решились на штурм здания, в результате которого преступник был ликвидирован. Его жертвами стали шесть человек.