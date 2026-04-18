Трансформатор взорвался в Киеве, начались перебои со светом

Трансформатор взорвался на Русановских садах в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Начались перебои со светом», — отмечается в сообщении.

На кадрах, которые публикует издание, виден масштабный пожар, который сопровождается сильным задымлением.

В ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, сообщили в Минобороны РФ. На Украине отмечают, что атака длилась почти сутки, а ВС РФ в ходе нее применили новую тактику. По данным «Укрэнерго», частично без света остались десять областей. Над Киевом после ударов сохраняется густой черный дым, в городе пожары. По данным военкоров, в Днепре поражен завод «Днепропресс» с цехами по сборке дронов, под удар также попал завод «Маяк» в Киевской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

11 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что Одесса частично обесточена из-за аварии на оборудовании. В компании уточнили, что света нет у жителей Хаджибейского и Пересыпского районов. Из-за аварии возможны проблемы в работе объектов критической инфраструктуры, предупредили в ДТЭК. Холдинг пообещал сделать все возможное для восстановления подачи электроэнергии и поблагодарил горожан за терпение и понимание.

При этом до этого «Укрэнерго» обещало жителям страны, что отключения света на Пасху не будет.