Жительница Нижегородской области отдала мошенникам 2,5 млн рублей

В Вачском районе Нижегородской области 69-летняя местная жительница стала жертвой дистанционных мошенников. Женщина перевела злоумышленникам 2,5 млн рублей.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Потерпевшей некоторое время звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и других госструктур. Они убедили женщину, что она якобы причастна к финансированию недружественной страны. Под предлогом необходимости «отмены сомнительной операции» её склонили к переводу денег на указанный счёт.

В течение недели нижегородка снимала средства со своего счёта и переводила их мошенникам через банкомат. Осознав, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

