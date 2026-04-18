Пожарный убил семью из-за спора о фильме про пожарных и сел пожизненно

В Калифорнии бывшего начальника пожарной охраны приговорили к пожизненному заключению за убийство невесты и её семилетнего сына. Об этом пишет People.

Преступление произошло в августе 2025 года после того, как пара поссорилась из-за фильма о пожарном, сообщает окружная прокуратура.

47-летний Дарин Макфарлин работал в департаменте лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии (Cal Fire) с 2000 года и дослужился до капитана. В тот вечер он смотрел с невестой Мариссой Диводи-Лесса и её двумя детьми фильм «Огнеупорный » 2008 года. Ему не понравилось, как в картине показан пожарный, он разозлился и ушёл в свою комнату. Женщина пошла за ним, началась ссора, сожитель принялся ее душить.

Марисса вырвалась и сказала, что подаст заявление о домашнем насилии. Мужчина, понимая, что это положит конец его карьере, схватил заряженный пистолет. Он ударил женщину оружием по голове, а затем выстрелил в голову на глазах у её детей — семилетнего сына и девятилетней дочери. После этого он застрелил мальчика. Девочка умоляла о пощаде, смогла выбежать из дома и спрятаться. Макфарлин перевёл телефон в авиарежим и скрылся. Полиция задержала его в ту же ночь.

В суде Макфарлин сказал, что ему «действительно очень жаль», особенно перед выжившей дочерью. Прокурор Верн Пирсон назвал произошедшее «ужасным и бессмысленным актом насилия, который отнял две невинные жизни и навсегда изменил семью».