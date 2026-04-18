«Уговаривали минут 40»: что известно о стрельбе в Киеве

В Киеве в субботу, 18 апреля, произошла массовая стрельба в Голосеевском районе. Пять человек погибли, 15 получили ранения. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Действия нападавшего

Злоумышленник устроил пожар в своей квартире, затем взял оружие и вышел на улицы украинской столицы, где открыл стрельбу по безоружным прохожим.

Через некоторое время преступник забежал в супермаркет торговой сети «Велмарт», выстрелил в охранника, затем взял заложников и забаррикадировался. Никаких глобальных требований он не выдвигал, все делал молча.

Личность нападавшего

Мужчина 57-59 лет, в гражданской одежде, предположительно, бежавший с оружием из воинской части на фоне насильственной мобилизации.

Местные СМИ рассказали, что при нем якобы нашли документы на Дмитрия Васильченкова, родившегося в Москве в 1968 году, гражданина Украины.

Количество пострадавших

Владимир Зеленский заявил, что некий злоумышленник застрелил 5 человек, ранил еще 10 человек. Он добавил, что всех пострадавших госпитализировали.

Кроме того, удалось спасти 4 заложников.

Мэр Киева Кличко отметил, что погибли 6 киевлян, пострадали 15, в том числе, ребенок.

По словам очевидцев, погибло значительно больше 5 горожан. Они уточнили, что везде валялись тела убитых и раненых.

Оружие

Мужчина при стрельбе использовал карабин Kel-Tec Sub-2000 под пистолетный патрон 9×19 мм.

Переговоры

К зданию супермаркета экстренно выдвинулись подразделения полиции, спецназа на бронетехнике.

Зеленский назвал количество погибших после стрельбы в Киеве

Переговоры продолжались около 40 минут, не принесли успеха. В связи с этим власти приняли решение о начале штурма. В ходе перестрелки нападавший стрелял в полицейских и был ликвидирован ответным огнем.

Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что переговорщики «минут 40 уговаривали злоумышленника», пытались договориться с ним.

Расследование

Зеленский заметил, что расследование дела поручено следователям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.