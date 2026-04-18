Опубликовано фото устроившего стрельбу в Киеве

В сети появилось фото устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева.

Ранее киевская полиция заявила, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе.

Владимир Зеленский сообщил, что стрелявший ликвидирован.

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в результате произошедшего пострадали 15 человек, среди раненых в результате стрельбы есть ребёнок. Пятеро погибли. Четырёх заложников удалось спасти.

Позднее стало известно, что одна из пострадавших скончалась.