Силовик распылил газовый баллончик в лицо рабочего в российском городе

Силовик распылил служебный газовый баллончик в лицо рабочего в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, сотрудник одного из подразделений Росгвардии российского города попытался поставить машину на парковке на улице Саммера. Однако находившийся там рабочий резко дал ему понять, что места предназначены только для представителей хозяйственного управления при кабмине Татарстана. Силовику не понравилось его поведение, и он решил проучить оппонента.

Мужчина вышел из автомобиля и несколько раз распылил баллончик в лицо рабочего. На угрозы вызвать полицию нападавший ответил словами «только попробуй».

После этого рабочий замахнулся на силовика переносной лестницей, что сыграло с ним злую шутку. Когда мужчина обратился в полицию, он получил 200 часов обязательных работ после ответного иска, поданного росгвардейцем. Пострадавший предполагает, что этому могли поспособствовать связи нападавшего в госструктурах.

В январе 2026 года посетитель торгового центра «Сити Молл» в Санкт-Петербурге распылил газовый баллончик в сторону охранников. Те в ответ уложили молодого человека лицом в пол, после чего он потерял сознание.