Появились подробности о ликвидированном стрелке из Киева

Установлена личность мужчины, захватившего заложников в Киеве и убившего несколько человек. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Сообщается, что это Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения. Он родился в Москве, имеет гражданство Украины.

Васильченков стрелял в людей, используя легальную охотничью винтовку Kel-Tec SUB-2000 под пистолетный патрон 9×19.

Ранее он жил в Артемовске (Бахмуте), а позже переехал в Голосеевский район Киева.

Зеленский назвал количество погибших после стрельбы в Киеве

Также украинские издания сообщают, что мужчина был насильственно мобилизован за несколько дней до сегодняшних событий. Он сбежал из военной части, поджёг свою квартиру и вышел на улицы, открыв «охоту» на прохожих.

По данным властей Киева, в ходе инцидента пять человек погибли, 15 получили ранения.