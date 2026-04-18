Появились подробности о ликвидированном стрелке из Киева
Установлена личность мужчины, захватившего заложников в Киеве и убившего несколько человек. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Сообщается, что это Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения. Он родился в Москве, имеет гражданство Украины.
Васильченков стрелял в людей, используя легальную охотничью винтовку Kel-Tec SUB-2000 под пистолетный патрон 9×19.
Ранее он жил в Артемовске (Бахмуте), а позже переехал в Голосеевский район Киева.
Также украинские издания сообщают, что мужчина был насильственно мобилизован за несколько дней до сегодняшних событий. Он сбежал из военной части, поджёг свою квартиру и вышел на улицы, открыв «охоту» на прохожих.
По данным властей Киева, в ходе инцидента пять человек погибли, 15 получили ранения.