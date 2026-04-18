Появились новые данные о погибших при стрельбе в Киеве

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева в субботу погибло пять человек, сообщает Зеленский в своем телеграм-канале.

Согласно информации, на текущий момент известно о пяти погибших гражданах, были спасены четыре заложника. По данным мэра Киева Кличко, известно о 15 пострадавших в результате стрельбы, которые были госпитализированы с различными ранениями.

В сообщении Генпрокуратуры уточняется, что четыре человека погибли на улице, тело пятой жертвы было обнаружено в супермаркете.

Стрелок был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Киеве число пострадавших выросло до 10.