Глава МВД Украины раскрыл детали переговоров со стрелком в Киеве

Мужчина, начавший стрельбу в Киеве, не выдвигал никаких требований и действовал хаотично. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, его слова приводит «Страна.ua».

Клименко также сообщил, что переговоры со стрелком «продлились около 40 минут и не дали результатов». Он добавил, что нападавший «действовал хаотично, расстреливая людей на улице и в магазине».

«Оружие, которое использовал нападавший, было официально зарегистрировано. В декабре 2025 года он продлил разрешение на его хранение и ношение. В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства выдачи разрешения», — отметил Клименко.

По данным СМИ, стрелком оказался 58-летний Дмитрий Васильченков. Нападавший начал стрельбу вечером, 18 апреля. Позднее он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В итоге силовики решились на штурм здания, в результате которого преступник был ликвидирован. Его жертвами стали шесть человек.