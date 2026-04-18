Спецназ ликвидировал открывшего стрельбу по людям в Киеве мужчину

Спецназ ликвидировал 59-летнего мужчину, захватившего заложников в киевском супермаркете «Велмарт», рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко. Об этом пишут «Ведомости» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 18 апреля. Неадекват устроил стрельбу на улицах Киев, убил двух человек, ранил пятерых.

Затем мужчина ворвался в супермаркет, ранил охранника, захватил заложников.

К месту происшествия подтянулся спецназ на бронетехнике. После коротких переговоров, силовики провели штурм и ликвидировали преступника.

Кличко сделал заявление о стрельбе в Киеве с захватом заложников

По предварительным данным, нападавшим оказался насильно мобилизованный мужчина, сбежавший из воинской части. При стрельбе он использовал карабин Kel-Tec Sub-2000 под пистолетный патрон 9×19 мм.

После штурма правоохранители вывели из супермаркета освобожденных заложников.

В общей сложности, пострадали 10 человек, убиты трое, в том числе, нападавший.