Спецназ начал штурм киевского супермаркета с заложниками

В Киеве спецназ начал штурм супермаркета с захваченными заложниками. Об этом сообщает Telegram-канал УНИАН.

«Спецназ КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия, — прим. «Ленты.ру») начал штурм супермаркета, где забаррикадировался преступник», — сообщило издание.

Вместе с тем, по данным Telegram-канала Insider UA, спецслужбы только готовятся к проведению операции, но еще не приступили к ней. Уточняется, что супермаркет окружен, однако преступник стреляет по силовикам изнутри.

Кличко сделал заявление о стрельбе в Киеве с захватом заложников

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Демиевки в Киеве вечером 18 апреля. Предварительно, мужчине около 60 лет. Его мотивы неизвестны. Позднее он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.