Стрелок в Киеве ранил ребенка при захвате заложников

Мужчина при захвате заложников в магазине «Велмарт» в Киеве беспорядочно стрелял прохожих. Среди пострадавших есть девочка, ее экстренно госпитализировали. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.

Предположительно, стрелявший также устроил пожар в своей квартире. Нападавший продолжает держать оборону в магазине на Голосеевском проспекте. Местные жители рассказали, что преступник отстреливается от полицейских, говорится в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, медики осматривают раненых взрослых. Глава города добавил, что в результате нападения есть «несколько погибших». Сообщалось, что жертвами атаки стали пять человек. Сейчас на месте работает спецназ.

