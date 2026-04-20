Выросло число жертв стрельбы в Киеве

Мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе Киева 18 апреля, скончался в больнице. Общее число жертв стрельбы возросло до семи, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По данным Кличко, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Как сообщил киевский мэр, на данный момент в больницах остаются семеро раненых, один из них - ребенок. Четверо взрослых находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что ветеран ВСУ застрелил четырех человек в Голосеевском районе Киева, а затем взял в заложники покупателей местного супермаркета. Спецназ после безрезультатных переговоров начал штурм помещения, преступника ликвидировали. Как выяснилось, нападавший застрелил одного из заложников, ранения получили 14 человек, один из них позже умер в больнице. Украинский лидер Владимир Зеленский в связи с этими событиями объявил о перестановках в МВД Украины, передает ТАСС.