Пожар вспыхнул на заводе Haval в Тульской области

В Тульской области на заводе, где выпускаются автомобили Haval, произошел пожар. Об этом сообщает «Интерфакс».

«18 апреля произошло возгорание на строительной площадке на территории российского завод Haval в Тульской области. На данном этапе очаг возгорания локализован, ситуация находится под контролем», - цитирует агентство сообщение пресс-службы компании «Грейт Волл Мотор Рус» (российское представительство китайской автокомпании Great Wall, ей принадлежит бренд Haval).

В компании уточнили, что возгорание возникло на строительной площадке, где возводится завод автокомпонентов. От огня пострадал фасад здания. Автозавод Haval начал работу в 2019 году в индустриальном парке «Узловая». Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 150 тыс. автомобилей в год. В 2024 году начал работу завод по выпуску двигателей для автомобилей со сборкой и механической обработкой.

До этого президент «Грейт Волл Мотор Рус» Чжан Цзюньсюе рассказал в интервью «Газете.Ru», что компания готовится запустить в России второй цех штамповки.