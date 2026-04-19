В Киеве военком открыл стрельбу по гражданской машине

В украинской столице сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) обстрелял гражданский автомобиль, в котором находился человек. Подробности инцидента раскрыло издание «Страна.ua».

Уточняется, что два микроавтобуса ТЦК зажали машину местного жителя, но у него получилось вырваться. Водитель протаранил машины военкомов и уехал. Затем один из сотрудников ТЦК выстрелил вслед автомобилисту.

Как оказалось, стрелявший военнослужащий не состоял в группе оповещения. По информации областного ТЦК, водитель попытался скрыться после остановки, повредил служебный транспорт и наехал на ногу работника военкомата.

По факту случившегося началось служебное расследование, в ходе которого планируется установить, правомерно ли было использование оружия в данной ситуации.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал сложную ситуацию с мобилизацией в стране. По его словам, проблема с набором людей для участия в боевых действиях является «абсолютно закономерным развитием событий».