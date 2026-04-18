Перестрелка в российском регионе попала на видео

Один человек госпитализирован после перестрелки в сельском поселении Гази-Юрт в Ингушетии. Как уточняет со ссылкой на свидетелей Telegram-канал Mash Gor, жители российского региона повздорили в местном кафе.

Сам конфликт попал на видео: на опубликованных кадрах видно, как одна группа мужчин подъезжает на двух автомобилях к другой. После этого начинается массовая драка, которая достаточно быстро перерастает в перестрелку с использованием пистолетов и автомата.

«Предварительно, один из участников — серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе», — заключили авторы.

Ранее в правоохранительных органах республики сообщили, что в драке и последующей стрельбе участвовали несколько приезжих спортсменов. Там также уточнили, что один из них — призер Олимпийских игр.