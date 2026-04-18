Неадекватный мужчина поджог пункт выдачи заказов и попытался покончить с собой

Сумасшедший гражданин совершил поджег пункта выдачи заказов, после чего попытался покончить с собой в субботу днем в Новой Москве.

Как стало известно «МК», инцидент произошел около 15.00 на бульваре Веласкеса в Коммунарке. Неадекватный мужчина зашел в помещение ПВЗ в подвальном помещении и поджег находившиеся там вещи. Затем он убежал в дом, поднялся на 8-й этаж и стал там бить стекла. После этого гражданин попытался покончить с собой. В тяжелом состоянии он госпитализирован.

Загорание в ПВЗ на площади 1 кв. метр было оперативно ликвидировано. От пожара никто не пострадал.