В Ингушетии произошла перестрелка с участием спортсменов

В Ингушетии произошла массовая перестрелка с участием профессиональных спортсменов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным правоохранительных органов республики, инцидент случился в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района. В драке и последующей стрельбе, предположительно, участвовали несколько приезжих спортсменов, в том числе серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе.

«Произошла перестрелка в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района республики, в ходе которой ранение получил местный житель Угурчиев, он доставлен в больницу», — рассказал источник.

По его словам, в село на двух автомобилях въехали вооруженные люди. У частного дома их уже поджидали местные жители. Конфликт между двумя группами вспыхнул мгновенно, после чего несколько человек применили оружие. Причиной, предположительно, стала недавняя ссора в кафе.

В Дагестане произошла перестрелка

Олимпийский призер, участвовавший в перестрелке, не назывался официально. Раненый Угурчиев находится в больнице.