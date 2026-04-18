В Германии произошел взрыв в подземном пешеходном переходе

Взрыв произошел в подземном пешеходном переходе в городе Фёльклинген (федеральная земля Саар, Германия). Пять человек получили тяжелые травмы, одного из них спасти не удалось, пишет РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошел ночью 18 апреля. Примерно в 00:15 по местному времени (01:15 мск) в полицию поступили многочисленные сообщения о громком хлопке в районе подземного перехода неподалеку от центрального вокзала.

На месте сотрудники обнаружили четырех пострадавших с тяжелыми повреждениями, при этом двое из них находятся в критическом состоянии, еще один человек не подавал признаков жизни. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося и его причины.

Отмечается, что угрозы для жителей района нет. Полиция просит возможных очевидцев откликнуться и сообщить любую полезную информацию. При этом конкретный источник взрыва не уточняется: в сообщении говорится лишь, что речь идет о взрыве, «вызванном действиями человека».