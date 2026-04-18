В Брянской области мужчина пострадал при попытке поднять взрывное устройство

В Брянской области местный житель пострадал после попытки поднять взрывное устройство.

«Местный житель попытался поднять взрывное устройство», — сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате произошла детонация.

«Мужчина… получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения», — уточнил глава региона.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в одной из школ Читы эвакуировали учеников и сотрудников из-за подозрительного предмета, который оказался муляжом взрывного устройства.