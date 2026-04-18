Нижегородец подобрал ехавшую автостопом школьницу и изнасиловал ее

Жителю Нижегородской области вынесли приговор после того, как он надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, 64-летний мужчина перевозил груз из Мурманска в Пензу. По пути ему встретилась несовершеннолетняя, которая добиралась из Карелии до Иваново автостопом.

Россиянин подобрал ее, для ночевки они остановились на заправке в селе Липин Бор Вологодской области. Там он угрожал девушке расправой и изнасиловал.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении преступника возбудили уголовное дело.

«Подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, утверждая, что девушка его оговаривает», – сообщается в публикации.

Суд приговорил водителя к восьми годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.