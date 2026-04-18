Опубликованы кадры задержания мужчины, убившего полицейского в Оренбуржье

Опубликованы кадры задержания мужчины, убившего полицейского и ранившего ещё троих в Оренбургской области.
Видео выложила официальный представитель МВД Ирина Волк.
52-летний Сергей Басалаев, напомним, находился в федеральном розыске по уголовной статье. 16 апреля он увидел патрульную машину, открыл стрельбу и скрылся.
Сегодня его задержали.
Убитый в Оренбургской области старший лейтенант полиции Никита Дмитриевич Гнусин погиб в свой день рождения.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал о состоянии раненых полицейских, которые пострадали при вооружённом нападении.