Опубликованы кадры задержания мужчины, убившего полицейского в Оренбуржье

Опубликованы кадры задержания мужчины, убившего полицейского и ранившего ещё троих в Оренбургской области.

Видео выложила официальный представитель МВД Ирина Волк.

52-летний Сергей Басалаев, напомним, находился в федеральном розыске по уголовной статье. 16 апреля он увидел патрульную машину, открыл стрельбу и скрылся.

Сегодня его задержали.

Убитый в Оренбургской области старший лейтенант полиции Никита Дмитриевич Гнусин погиб в свой день рождения.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал о состоянии раненых полицейских, которые пострадали при вооружённом нападении.